20:44, 24 марта 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности приема одной группы препаратов при головной боли

Врач Скоробогатых: Прием контрацептивов при мигрени повышает риск инсульта
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: IMAGO / Zoonar.com / Dmitrii Marchen / Globallookpress.com

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Кирилл Скоробогатых в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил об опасности одной группы препаратов при распространенном виде головной боли — мигрени. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Мигрень — это самое частое неврологическое заболевание в мире. У нас в мире пандемия мигрени: миллиард человек в мире страдают мигренью. В России 20 миллионов человек страдают этим заболеванием», — рассказал Скоробогатых.

Врач предупредил, что у женщин, у которых мигрень сопровождается аурой, прием оральных контрацептивов повышает риск возникновения инсульта.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в программе «О самом главном» призвал россиян не терпеть мигрень. По словам специалиста, при первых признаках головной боли необходимо принять лекарство.

