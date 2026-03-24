Россиян предупредили об опасности приема одной группы препаратов при головной боли

Врач Скоробогатых: Прием контрацептивов при мигрени повышает риск инсульта

Врач-невролог, кандидат медицинских наук Кирилл Скоробогатых в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил об опасности одной группы препаратов при распространенном виде головной боли — мигрени. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Мигрень — это самое частое неврологическое заболевание в мире. У нас в мире пандемия мигрени: миллиард человек в мире страдают мигренью. В России 20 миллионов человек страдают этим заболеванием», — рассказал Скоробогатых.

Врач предупредил, что у женщин, у которых мигрень сопровождается аурой, прием оральных контрацептивов повышает риск возникновения инсульта.

