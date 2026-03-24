Мелони сделала заявление после поражения на референдуме

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:02, 24 марта 2026

Мелони после поражения на референдуме заявила, что уважает решение итальянцев
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони после поражения на конституционном референдуме, которое отклонило реформу судебной системы, сделала заявление и опубликовала ролик на своей странице в социальной сети Х.

Мелони отметила, что итальянцы приняли решение и сделали свой выбор.

«И мы его уважаем. Мы будем двигаться вперед, как всегда, с ответственностью, решимостью и уважением к итальянскому народу и к Италии», — добавила Мелони.

Реформа в себя включала разделении карьерных путей прокуроров и судей и связанные с ними преобразования, чтобы предотвратить конфликт интересов и политическое влияние на суды.

Голосование считается действительным независимо от явки, которая составила 58,9 процента избирателей.

Против реформы судебной системы высказались около 54 процентов итальянцев, об этом свидетельствуют предварительные данные МВД после подсчета трех четвертей бюллетеней.

Ранее Джорджа Мелони прокомментировала призыв президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа отправить корабли в Ормузский пролив.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok