01:35, 17 марта 2026Мир

Премьер Италии Мелони: Отправка кораблей в Ормузский пролив — шаг к конфликту
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Matteo Minnella / Reuters

Отправка кораблей в Ормузский пролив по призыву президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа станет шагом к участию в конфликте вокруг Ирана. Об этом в интервью заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

«Сейчас мы можем усилить миссию Aspides, поэтому мы говорим о Красном море. В Ормузском проливе ситуация, безусловно, сложнее, поскольку это означало бы шаг вперед в направлении вовлеченности», — высказалась она.

До этого верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС обсуждают отправку военных кораблей в Ормузский пролив, для чего может быть изменен мандат военно-морской миссии ЕС Aspides в Красном море.

Ранее Трамп призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею, Великобританию и другие страны, пострадавшие от ситуации на Ближнем Востоке, отправить корабли в Ормузский пролив.

    Последние новости

    Орбан предупредил о подготовке Европы к войне с Россией. Где премьер Венгрии увидел будущие поля сражений?

    Умер актер из фильма «Назад в будущее»

    Энергосистема Кубы рухнула

    Премьер Италии прокомментировала призыв Трампа

    Популярная танцовщица пришла на афтепати «Оскара» без штанов

    Мужчина до смерти избил брата из-за телефона

    Трамп изменил решение о поездке в Китай

    Иран ударил по штабу миссии Евросоюза

    Зеленский отреагировал на предупреждение Ирана

    Супруги раскрыли способы чаще заниматься сексом после нескольких лет брака

    Все новости
