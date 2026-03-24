02:51, 24 марта 2026Мир

Мораторий Трампа на удары по Ирану оценили

Ермаков: Трамп пытается сохранить лицо с помощью моратория по Ирану
Евгений Силаев
Евгений Силаев

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп пытается сохранить лицо перед союзниками с помощью моратория на удары по Ирану. Так идею американского лидера оценил политолог Александр Ермаков в беседе с Новости Mail.

«Возможно, союзники, которые пострадают больше всего от ответных ударов Ирана, смогли убедить Трампа сдать назад, а он постарался при этом максимально “сохранить лицо”», — оценил Ермаков.

По его мнению, предыдущий ультиматум Трампа, требовавшего открыть Ормузский пролив в течение 48 часов, оказался невыполним, а реализация угроз привела бы к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп в Мемфисе заявил о якобы готовности Ирана к заключению сделки.

