Мошенники стали прикрываться госорганами и обманывать путешествующих россиян

Шейкин: Мошенники прикрываются госорганами и обманывают путешествующих россиян

Мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые путешествуют за рубеж. Как рассказал в беседе с РИА Новости сенатор Артем Шейкин, злоумышленники представляются сотрудниками государственных органов и заявляют о якобы имевшихся контактах с запрещенными организациями.

Мошенники активируются спустя некоторое время после возвращения россиян из поездки за границу — начинают звонить и даже писать с разных телефонных номеров.

«В сообщениях утверждается, что во время поездки он якобы посещал или контактировал с некой организацией, которая в России признана нежелательной или запрещенной. Человека от имени представителя госорганов предупреждают о проверках, возможных ограничениях счетов или иных последствиях», — пояснил Шейкин.

После чего, злоумышленники предлагают «урегулировать ситуацию» — чаще всего при помощи перевода денег на «безопасный счет» или передачи финансовых данных.

Таким образом, мошенники сначала вселяют чувство страха, а затем предлагают избежать последствий за то, что человек не совершал.

«По сути, это адаптация хорошо известной схемы "звонка от службы безопасности", но более точечная», — добавил Шейкин.

Парламентарий подчеркнул, что государственные органы не решают такие вопросы через мессенджеры и случайные звонки, и тем более не просят переводить на какие-либо сторонние счета.

Ранее стало известно о том, что в России могут запретить звонки из-за рубежа на стационарные телефоны для людей старше 60 лет, для того, чтобы обезопасить пенсионеров от действий мошенников.