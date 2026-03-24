Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:17, 24 марта 2026Экономика

Москвичам пообещали майских жуков не в мае

Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Из-за ранней весны в столице майские жуки могут активизироваться уже в конце апреля. Об этом агентству «Москва» сообщил кандидат биологических наук Павел Глазков.

По его словам, в 2026 году весна, по некоторым признакам, таким, как возвращение птиц, пришла на три недели раньше срока. Поэтому стоит ждать и раннего пробуждения майских жуков — к концу апреля.

Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» сообщил, что погода в Москве во вторник, 24 марта, скорее соответствует нормам середины апреля.

В столичном регионе при этом все еще не сошел снег. Самые высокие сугробы в Московском регионе наблюдаются в Коломне — там их высота составила 31 сантиметр. На главной метеостанции Москвы, ВДНХ, скорость схода снежного покрова сохраняется на уровне двух сантиметров в сутки. Утром 24 марта снега на станции осталось 16 сантиметров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok