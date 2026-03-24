Мужчина неделю жил в доме с разлагающимися останками матери

Юлия Юткина
Фото: Kyle Mazza / Anadolu via Getty Images

В городе Бенсалем, США, 37-летнего Деррика Буффарда арестовали, после того как нашли в доме останки его матери. Об этом пишет NBC 10.

В октябре 2025 года полицейские прибыли к Деррику с проверкой. На это их побудило множество сообщений о неблагополучной обстановке в доме, который он делил с 70-летней матерью — Синтией Буффард. Деррик встретил полицейских и заявил им, что как раз собирался с ними связаться. По его словам, в тот день не стало его матери.

Полицейские прошли в дом и нашли на матрасе разлагающиеся останки Синтии. Они были накрыты пледом и на вид весили всего 23-27 килограммов. Стоял сильный запах разложения, вокруг летали мухи, и по всему дому были расставлены вентиляторы. Скорее всего, с помощью них Деррик пытался избавиться от неприятного запаха. Хотя мужчина и заявил, что его мать перестала дышать совсем недавно, предполагается, что он жил с ее останками как минимум неделю.

Причина смерти Синтии неизвестна. Подчеркивается, что у женщины была глубокая деменция: она не могла ни ходить, ни говорить. Деррик должен был заботиться о ней, в том числе кормить. Однако полицейские не заметили следов приготовления пищи. Холодильник был практически пуст, а в морозильной камере лежали испорченные продукты. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Японии арестовали 60-летнего мужчину, который десять лет жил в квартире со скелетом матери. Свои действия он оправдал социофобией.

