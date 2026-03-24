02:53, 24 марта 2026Россия

МВД разработало меры по борьбе с фиктивными прописками

Юлия Мискевич

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Министерство внутренних дел России подготовило проект приказа, регламентирующий порядок снятия граждан с регистрационного учета в случае выявления фиктивной регистрации по месту пребывания или жительства. Документ опубликован для общественного обсуждения, сообщили в Telegram-канале миграционной службе ведомства.

Согласно проекту, решение о снятии с учета будут принимать руководители территориальных органов МВД на межрегиональном, региональном и районном уровнях, а также их заместители. Срок принятия решения составит пять рабочих дней с момента поступления подтверждающих документов.

Основанием для снятия с регистрационного учета станут вступившие в силу обвинительные приговоры, постановления и определения судов, а также процессуальные акты органов дознания, дознавателей, следователей и руководителей следственных органов. Кроме того, в качестве основания может выступить вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, подтверждающее фиктивность регистрации.

О принятом решении собственник или наниматель жилого помещения будет уведомлен в произвольной форме.

Ранее зампред Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что закон о временной регистрации в апартаментах остается неуточненным, поэтому права граждан, проживающих в таких помещениях, под вопросом.

