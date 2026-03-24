МВД развеяло слухи о штрафах за ОСАГО по данным фотофиксации

В РФ нет технической возможности штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер

Представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк заявила, что в ближайшее время автомобилистов не будут штрафовать из-за отсутствия ОСАГО на основании фото- или видеофиксации. Об этом пишет РИА Новости. Для этого сейчас нет технической возможности, подчеркнула она.

Накануне, 23 марта, в России вступил в силу закон, исключающий повторное привлечение к ответственности за нарушение требований о наличии страховки, если с момента фиксации первого подобного нарушения не прошло 24 часа. Ирина Волк отметила, что некоторые средства массовой информации поспешили сообщить о старте автоматического выставления штрафов за отсутствие страхового полиса сразу после публикации закона.

«МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП РФ, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут», — заявила представитель ведомства.

Она настоятельно рекомендовала автомобилистам всегда держать при себе реквизиты документа о страховании в удобной форме. Водителям по-прежнему разрешено предъявлять инспекторам как бумажную копию полиса, так и электронную версию документа на мобильном устройстве или ином носителе.

