16:05, 24 марта 2026Авто

МВД развеяло слухи о штрафах за ОСАГО по данным фотофиксации

В РФ нет технической возможности штрафовать за отсутствие ОСАГО с помощью камер
Марина Аверкина
Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк заявила, что в ближайшее время автомобилистов не будут штрафовать из-за отсутствия ОСАГО на основании фото- или видеофиксации. Об этом пишет РИА Новости. Для этого сейчас нет технической возможности, подчеркнула она.

Накануне, 23 марта, в России вступил в силу закон, исключающий повторное привлечение к ответственности за нарушение требований о наличии страховки, если с момента фиксации первого подобного нарушения не прошло 24 часа. Ирина Волк отметила, что некоторые средства массовой информации поспешили сообщить о старте автоматического выставления штрафов за отсутствие страхового полиса сразу после публикации закона.

«МВД России разъясняет, что на данный момент отсутствует техническая возможность администрировать в автоматическом режиме фотовидеофиксации нарушения ПДД по полисам страхования ОСАГО. Соответственно, штрафы, предусмотренные статьей 12.37 КоАП РФ, на основе анализа фото- и видеоматериалов к водителям применяться не будут», — заявила представитель ведомства.

Она настоятельно рекомендовала автомобилистам всегда держать при себе реквизиты документа о страховании в удобной форме. Водителям по-прежнему разрешено предъявлять инспекторам как бумажную копию полиса, так и электронную версию документа на мобильном устройстве или ином носителе.

Ранее министр транспорта Крыма Арсений Козловский сообщил, что республиканские власти совместно с Минтрансом РФ прорабатывают возможность организации паромной переправы для электрокаров и гибридов.

    Последние новости

    Раскрыты требования Ирана к США

    Стало известно о состоянии здоровья награжденного Путиным за 68 дней обороны бойца СВО

    В Сербии увидели желание Европы жить с Россией в добрососедстве из-за страха

    Собчак дважды не смогла вылететь в Европу

    Стало известно о почти 40-летнем плане Трампа против Ирана

    В МВД заявили об отсутствии возможности штрафовать за ОСАГО с камер

    Талибы задержали российских тревел-блогеров в Афганистане со словами «у вас проблемы»

    GAC назвал цену нового кроссовера для россиян

    На Украине назвали последствия для ВСУ в случае нового наступления

    МАГАТЭ предложило России экстренные меры по Запорожской АЭС

    Все новости
