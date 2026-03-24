DeepState: ВС России за неделю освободили 32,73 квадратных км территории Украины

ВС России за неделю с 16 по 22 марта освободили 32,73 квадратных километра территории Украины. Такие данные приводит украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

Темпы продвижения российских войск остались прежними в сравнении с прошлой неделей, когда ВС РФ удалось взять под контроль 34,41 квадратных километра территории.

«Враг сосредоточил наступление на Краматорск. Основные территориальные достижения пришлись на направления фронта между городами Константиновка и Лиман, преимущественно в сторону городов Краматорск и Славянск, где совокупно противник захватил за неделю около 38 квадратных километра», — указывают аналитики.

Ранее появились сведения о намерении Киева сровнять Славянск в Донецкой народной республике с землей. Освобождение города ВС РФ будет иметь сакральный смысл, так как с него в 2014 году началась Русская весна