Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:15, 24 марта 2026

На Украине озвучили достижения ВС России по освобождению территорий за неделю

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

ВС России за неделю с 16 по 22 марта освободили 32,73 квадратных километра территории Украины. Такие данные приводит украинский аналитический ресурс DeepState в Telegram-канале.

Темпы продвижения российских войск остались прежними в сравнении с прошлой неделей, когда ВС РФ удалось взять под контроль 34,41 квадратных километра территории.

«Враг сосредоточил наступление на Краматорск. Основные территориальные достижения пришлись на направления фронта между городами Константиновка и Лиман, преимущественно в сторону городов Краматорск и Славянск, где совокупно противник захватил за неделю около 38 квадратных километра», — указывают аналитики.

Ранее появились сведения о намерении Киева сровнять Славянск в Донецкой народной республике с землей. Освобождение города ВС РФ будет иметь сакральный смысл, так как с него в 2014 году началась Русская весна

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok