05:40, 24 марта 2026

На Украине предрекли взлет цен на продовольствие до стоимости золота

Эксперт Свереда: На Украине пик цен будет через 2-3 недели
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине пик цен на продукты будет через 2-3 недели. С таким прогнозом выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире «Вечір.LIVE».

По его словам, если раньше ценовые колебания вписывались в привычный весенний цикл, то в этот раз стоимость еды диктуется исключительно военно-политическими факторами.

«Может случиться так, что один килограмм гречихи будет равен одному килограмму золота», — отметил эксперт.

Несмотря на то, что сейчас продолжается время поста, настоящее вынужденное ограничение в потреблении может ждать украинцев уже после Пасхи. Именно через пару-тройку недель ожидается пиковый рост цен.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский осознает невозможность победы над Россией, но продолжает затягивать боевые действия. К такому выводу пришел финский политик Армандо Мема. Он отметил, что Украина теряет территории и людей, а ее экономика разрушена, однако риторика Киева не меняется.

