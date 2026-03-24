На Украине предрекли взлет цен на продовольствие до стоимости золота

Эксперт Свереда: На Украине пик цен будет через 2-3 недели

На Украине пик цен на продукты будет через 2-3 недели. С таким прогнозом выступил украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире «Вечір.LIVE».

По его словам, если раньше ценовые колебания вписывались в привычный весенний цикл, то в этот раз стоимость еды диктуется исключительно военно-политическими факторами.

«Может случиться так, что один килограмм гречихи будет равен одному килограмму золота», — отметил эксперт.

Несмотря на то, что сейчас продолжается время поста, настоящее вынужденное ограничение в потреблении может ждать украинцев уже после Пасхи. Именно через пару-тройку недель ожидается пиковый рост цен.

