Le Figaro: Конфликт между бойцами и уклонистами раскалывает украинское общество

На Украине все заметнее обостряется негласный конфликт между теми, кто оказался на передовой, и теми, кто старается уклониться от мобилизации. Об этом сообщает Le Figaro.

В частности, напряжение растет в обществе и в семьях. Кроме того, подобные конфликты появляются и на рабочих местах. По словам одного из бойцов, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) не может «нормальные ротации организовать» из-за нехватки людей. Издание отмечает, что происходящее грозит долгосрочными рисками социальных расколов после окончания военных действий.

Ранее сообщалось, что в ВСУ появился новый способ уклонения от службы. Уточнялось, что бойцы большую часть времени проводят в госпиталях, в которых вместо воинской службы лечат свои хронические заболевания.