Назван возраст максимального риска инфаркта

15:36, 24 марта 2026

Врач Шарипова: Риск инфаркта и инсульта максимально высок у людей старше 60 лет
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom  

Врач высшей категории, доктор медицинских наук, кардиолог сети клиник «Семейная» Гуля Шарипова назвала возраст, в котором риск развития инфаркта и инсульта максимально высок. Его доктор раскрыла в разговоре «Лентой.ру».

По словам Шариповой, максимально высоким риск инфаркта становится у людей старше 60-65 лет. Она отметила, что у представителей этой возрастной группы именно сердечно-сосудистые заболевания становятся главной причиной госпитализации и смерти.

«Европейские рекомендации специально выделяют отдельные шкалы для пациентов 70 лет и старше, чтобы отразить тот факт, что даже при одинаковых факторах риска сам по себе возраст резко усиливает вероятность сердечно-сосудистых болезней», — предупредила Шарипова.

При этом врач отметила, что риск есть и у более молодых людей. Доктор объяснила, что в этой возрастной группе вероятность инфаркта или инсульта намного выше у курильщиков, а также людей с сахарным диабетом и тяжелой гипертонией.

Ранее кардиолог Ирина Васильева раскрыла неочевидный симптом инфаркта. По ее словам, патология может проявляться изжогой.

