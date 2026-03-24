Названы мешающие Индии покупать иранскую нефть факторы

Bloomberg: Индии мешают покупать иранскую нефть проблемы с оплатой и доставкой

Индии мешают покупать иранскую нефть проблемы с оплатой и доставкой. Факторы, по которым один из крупнейших импортеров нерешителен в вопросах импорта из Исламской Республики назвали источники Bloomberg.

В марте Минфин США выдал лицензию на доставку и продажу сырой нефти и нефтепродуктов иранского происхождения, погруженных на суда по состоянию на 20 марта.

По данным Reuters, после того, как Вашингтон ради смягчения энергетического кризиса временно снял санкции с Тегерана, трейдеры предложили Индии покупать иранскую нефть с премией в шесть-восемь долларов к стоимости Brent на бирже ICE. Индия не получала иранскую нефть с 2019 года, пока не были введены американские санкции.

Как отмечают эксперты, государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии воздерживаются от покупки сырья у Ирана, так как этим отгрузкам мешают проблемы с оплатой, доставкой и страхованием. Они поддержали опасения китайских покупателей — ранее нефтехимическая компания Sinopec заявила, что постарается избегать поставок из Ирана, так как короткая отсрочка на один месяц оставляет слишком узкий временной промежуток для поставок.

Канадская газета The Globe and Mail предупредила, что мировые цены на нефть не перейдут к быстрому снижению даже в случае скорого завершения войны в Иране. Стремительному удешевлению энергоресурсов не будут способствовать внушительные сроки завершения ремонтных работ на поврежденных объектах энергоинфраструктуры ближневосточных стран, предупреждают аналитики. На восстановление экспорта, прогнозировал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, уйдет минимум полгода.