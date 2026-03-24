14:47, 24 марта 2026

Перспективы быстрого снижения цен на нефть при завершении войны в Иране оценили

The Globe and Mail: Перемирие в Иране не приведет к резкому падению цен на нефть
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Мировые цены на нефть не перейдут к быстрому снижению даже в случае скорого завершения войны в Иране. Об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail.

Стремительному удешевлению энергоресурсов не будут способствовать внушительные сроки завершения ремонтных работ на поврежденных объектах энергоинфраструктуры ближневосточных стран, предупреждают аналитики. На восстановление экспорта, прогнозировал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, уйдет минимум полгода. На некоторых же объектах сроки могут затянуться еще сильнее.

Продолжающиеся регулярные атаки Ирана по нефтеперерабатывающим и СПГ-заводам соседних государств, отмечает издание, усугубляют и без того непростую ситуацию с поставками энергоносителей из охваченного войной региона на глобальный рынок. Нормализация может занять продолжительный период времени.

Материалы по теме:
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ.Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026

Из-за войны на Ближнем Востоке, подчеркивает аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Том Лайлз, покупатели по всему миру ежедневно недополучают порядка 15 миллионов баррелей СПГ, нефти и нефтепродуктов. Все это в конечном счете приводит к стремительному росту цен на ключевые виды топлива. Подобная динамика может сохраниться надолго в случае затягивания боевых действий в регионе, констатировал эксперт.

Главными пострадавшими в результате масштабных перебоев с поставками сырья через Ормузский пролив оказались страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). С серьезным топливным кризисом, в частности, столкнулась Индия, где из-за нехватки нефтяного сжиженного газа с большими проблемами столкнулись представители ресторанного и гостиничного бизнесов. Дефицит топлива также негативно сказался на работе местных крематориев. По оценке экспертов, сформированных запасов Индии хватит примерно до конца апреля. После этого кризис в стране с большой долей вероятности усугубится.

    Еще одна страна заинтересовалась российской нефтью из-за войны в Иране

    Певица Зара выступила против ИИ-исполнителей

    Ливан решил принять меры против Ирана

    В Европе перенесли публикацию плана по российской нефти

    ЦБ Турции приготовился к распродаже золота ради спасения лиры

    Стало известно место похорон замглавы комитета Госдумы по обороне

    Россиянам предложили кулич за 100 тысяч рублей

    Стало известно об орудующих на украинских сайтах знакомств «самках людоловов»

    В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

    Работавший во ФСИН комик опроверг популярный стереотип о профессии

    Все новости
