Перспективы быстрого снижения цен на нефть при завершении войны в Иране оценили

The Globe and Mail: Перемирие в Иране не приведет к резкому падению цен на нефть

Мировые цены на нефть не перейдут к быстрому снижению даже в случае скорого завершения войны в Иране. Об этом сообщает канадская газета The Globe and Mail.

Стремительному удешевлению энергоресурсов не будут способствовать внушительные сроки завершения ремонтных работ на поврежденных объектах энергоинфраструктуры ближневосточных стран, предупреждают аналитики. На восстановление экспорта, прогнозировал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль, уйдет минимум полгода. На некоторых же объектах сроки могут затянуться еще сильнее.

Продолжающиеся регулярные атаки Ирана по нефтеперерабатывающим и СПГ-заводам соседних государств, отмечает издание, усугубляют и без того непростую ситуацию с поставками энергоносителей из охваченного войной региона на глобальный рынок. Нормализация может занять продолжительный период времени.

Из-за войны на Ближнем Востоке, подчеркивает аналитик консалтинговой компании Rystad Energy Том Лайлз, покупатели по всему миру ежедневно недополучают порядка 15 миллионов баррелей СПГ, нефти и нефтепродуктов. Все это в конечном счете приводит к стремительному росту цен на ключевые виды топлива. Подобная динамика может сохраниться надолго в случае затягивания боевых действий в регионе, констатировал эксперт.

Главными пострадавшими в результате масштабных перебоев с поставками сырья через Ормузский пролив оказались страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). С серьезным топливным кризисом, в частности, столкнулась Индия, где из-за нехватки нефтяного сжиженного газа с большими проблемами столкнулись представители ресторанного и гостиничного бизнесов. Дефицит топлива также негативно сказался на работе местных крематориев. По оценке экспертов, сформированных запасов Индии хватит примерно до конца апреля. После этого кризис в стране с большой долей вероятности усугубится.