Пара использовала 14-летнюю девочку в качестве «суррогатной матери»

В США супружескую пару обвинили в том, что они принудили 14-летнюю девочку к незащищенному сексу ради беременности. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летние Нейтан Потье и Эрика Палмер использовали 14-летнюю девочку в качестве суррогатной матери, поскольку Палмер не могла забеременеть после операции по перевязке маточных труб. По версии следствия, пара не обращалась в клиники репродукции, а прибегла к сексуальному насилию. Полиция считает Потье биологическим отцом будущей двойни.

Расследование началось в декабре 2025 года, когда сотрудник службы защиты детей Оклахомы сообщил о беременности девочки, уточнив, что она ждет близнецов. Полиция Оклахома-Сити начала проверку. В ходе следствия выяснилось, что пара целенаправленно выбрала жертву, которая жила по соседству. Полиция получила ордер на сбор ДНК Потье для подтверждения отцовства, однако супруги скрылись прежде, чем правоохранители успели провести процедуру.

Пара была задержана спустя три месяца в городе Рино-Спаркс, штат Невада, в двух тысячах километров от места преступления. Потье предъявлено обвинение в сексуальном насилии над ребенком, Палмер — в пособничестве сексуальному насилию над ребенком. Жертву поместили в приемную семью.

