15:48, 24 марта 2026

В Европе перенесли публикацию плана по российской нефти

Еврокомиссия перенесла дату публикации плана по запрету импорта нефти из России
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Европейская комиссия (ЕК) отложила публикацию плана по запрету импорта российской нефти, который должны были обсуждать на заседании 15 апреля. Об этом со ссылкой на представителя ЕК Аны Кайзы Итконен пишет Reuters.

По ее словам, новая дата пока не назначена, однако стороны по-прежнему привержены представлению соответствующего предложения. Также Итконен напомнила слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что возвращение к поставкам энергоносителей из России стало бы для Европы стратегической ошибкой.

На прошлой неделе СМИ уже сообщали, что Евросоюз может отложить решение об окончательном отказе от российской нефти и нефтепродуктов на фоне операции Израиля и США в Иране. Перекрытие Ормузского пролива Тегераном обрушило предложение на нефтяном рынке и привело к взлету цен, а также физическому дефициту сырья в ряде регионов мира.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас отмечала, что у Евросоюза нет критической зависимости от поставок нефти из стран Персидского залива. Однако она признавала, что рост мировых цен на нефть окажет негативное влияние на экономику европейских стран.

