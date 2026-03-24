Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
20:46, 24 марта 2026

Покинувший Россию автогигант отзовет сотню тысяч электрокаров

Вячеслав Агапов

Фото: Florence Lo / Reuters

Volkswagen отзовет 100 тысяч электрокаров из-за опасности возгорания. Об этом сообщает Frankfurter Rundschau (FR).

Покинувший Россию автогигант отзывает машины из-за неисправных аккумуляторов, которые могут загореться. Согласно базе данных отзывов KBA, среди них модели VW ID.3, ID.4, ID.5, ID. Buzz и ID, а также Buzz Cargo и Cupra Born. Только в Германия в ремонт необходимо отправить около 28 тысяч автомобилей: 22 182 электромобиля VW и 5976 автомобилей испанского дочернего бренда Seat Cupra.

Попадающие под отзывную кампанию автомобили были выпущены в период с 7 февраля 2022 года по 23 августа 2024 года. По данным KBA, инциденты с причинением материального ущерба или телесных повреждений пока неизвестны.

Согласно исследованию аналитического агентства J.D. Power, Volkswagen и Volvo признаны самыми ненадежными автомобилями. Наихудший показатель у немецкой марки — владельцы зафиксировали 301 неисправность в расчете на 100 автомобилей. Для шведского бренда, который у многих ассоциируется с эталонной безопасностью и ресурсом, статистика оказалась близкой к критической — 296 дефектов на 100 машин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok