12:58, 24 марта 2026

Получившие 20 тысяч рублей диверсанты из российского города попали на видео

СК: Подросток и мужчина задержаны за поджог вышки в Оренбурге
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Сотрудники ФСБ задержали 15-летнего подростка и его 34-летнего знакомого по подозрению в совершении диверсии в Оренбурге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России и предоставили оперативное видео с задержанными.

На кадрах видны силовики, которые ведут мужчину в наручниках, он слабо передвигает ногами. Также показан его юный сообщник. Следователь зачитывает ему обвинение.

Жители Оренбургской области, по данным следствия, сговорились в мессенджере с незнакомцами о том, что за 20 тысяч рублей сожгут вышку сотовой связи. Вечером 20 марта они прибыли к базовой станции сотовой связи на улице Карагандинской, облили аппаратный шкаф горючей смесью и подожгли. Позже диверсанты отчитались о выполнении задания, получили вознаграждение, но были взяты с поличным сотрудниками ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Москве и Московской области подразделения ФСБ, МВД и Росгвардии перешли на усиленный режим ради предотвращения диверсий и терактов.

    Последние новости

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    Желание Трампа бомбить Иран объяснили бзиком

    Володин высказался о праве россиянок на аборт

    США предрекли серию терактов

    Одну категорию россиян захотели направлять на спермограмму

    Миллионер-христианин назвал группу страдающих депрессией россиян

    Соревнования по биатлону в России отменили из-за отсутствия снега

    В Кремле прокомментировали сообщения о переговорах США и Ирана

    Получившие 20 тысяч рублей диверсанты из российского города попали на видео

    Лавров сделал заявление о планах Запада против России

    Все новости
