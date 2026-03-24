10:29, 24 марта 2026

Популярная модель описала разочаровавшую ее пластику фразой «кожа пошла буграми»

Мария Винар

Фото: JC Olivera / WWD via Getty Images

Популярная американская модель и актриса Брукс Нейдер описала разочаровавшую ее пластику фразой «кожа пошла буграми». Интервью со знаменитостей публикует издание People.

29-летняя манекенщица призналась, что много лет назад сделала липосакцию. «Мне она была не нужна. Я всегда буду об этом жалеть. Кожа тогда пошла буграми», — рассказала знаменитость.

Кроме того, в разговоре с порталом Нейдер призвала женщин не увлекаться пластикой. «Мы должен меньше делать что-то со своими телами. Мы должны быть здоровыми», — подчеркнула она.

В феврале Брукс Нейдер объяснила тягу к филлерам в 18 лет. Тогда модель рассказала, что начала экспериментировать над внешностью после переезда в Нью-Йорк.

    Последние новости

    Объявлено о сложной ситуации после мощного взрыва в Севастополе

    Стали известны лауреаты кинопремии «Ника»

    Новый верховный лидер Ирана дал согласие на переговоры с США

    В США жестко высказались об идее начать наземную операцию в Иране

    Конкурент России обогатился на поставках важнейшего вида топлива

    Федор Конюхов посетил антарктическую станцию Great Wall

    Вышедший на свободу бывший замглавы Росприроднадзора Митволь рассказал о планах

    Названа одна из ведущих медицинских проблем России

    Курс доллара упал ниже 81 рубля

    В квартире в Петербурге после пожара починили чердак полиэтиленом

    Все новости
