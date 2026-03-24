Путин назначил Ушакова послом в южноамериканской стране

11:24, 24 марта 2026Мир

Путин назначил Алексея Ушакова послом в Перу
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил Алексея Ушакова послом России в Перу и освободил от этой должности Игоря Романченко. Соответствующий указ размещен на портале официального публикования правовых актов.

«Назначить Ушакова Алексея Анатольевича Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Перу», — отмечается в тексте документа.

Ранее Ушаков работал заместителем директора департамента кадров МИД России. В 2021 году он получил ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.

3 марта Путин назначил новым чрезвычайным и полномочным послом России в Польше Георгия Михно. До этого он занимал должности начальника отдела департамента общеевропейского сотрудничества МИД России, заместителя постпреда РФ при международных организациях в Вене, а также возглавлял в МИД департамент по вопросам новых вызовов и угроз.

