09:58, 24 марта 2026Силовые структуры

Рэкет из 90-х процветал в российском городе

В Забайкалье ФСБ задержала 3 членов преступной группы за вымогательство
Варвара Митина (редактор)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции задержали троих приверженцев криминальной субкультуры, которые возродили рэкет в одном из округов региона. Об этом пишет ТАСС.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все эпизоды преступлений.

По версии следствия, фигуранты, занимая высокое положение в преступной иерархии, использовали свой авторитет для давления на коммерсанта Хилокского муниципального района. Угрожая физической расправой и оказывая психологическое воздействие, они требовали деньги за так называемое «покровительство».

Ранее в Краснодарском крае экс-депутат провернул схему рэкета на полмиллиарда рублей.

    Последние новости

    Объявлено о сложной ситуации после мощного взрыва в Севастополе

    Стали известны лауреаты кинопремии «Ника»

    Новый верховный лидер Ирана дал согласие на переговоры с США

    В США жестко высказались об идее начать наземную операцию в Иране

    Конкурент России обогатился на поставках важнейшего вида топлива

    Федор Конюхов посетил антарктическую станцию Great Wall

    Вышедший на свободу бывший замглавы Росприроднадзора Митволь рассказал о планах

    Названа одна из ведущих медицинских проблем России

    Курс доллара упал ниже 81 рубля

    В квартире в Петербурге после пожара починили чердак полиэтиленом

    Все новости
