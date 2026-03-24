Рэкет из 90-х процветал в российском городе

В Забайкалье ФСБ задержала 3 членов преступной группы за вымогательство

В Забайкальском крае сотрудники ФСБ вместе с коллегами из полиции задержали троих приверженцев криминальной субкультуры, которые возродили рэкет в одном из округов региона. Об этом пишет ТАСС.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Следователи устанавливают все эпизоды преступлений.

По версии следствия, фигуранты, занимая высокое положение в преступной иерархии, использовали свой авторитет для давления на коммерсанта Хилокского муниципального района. Угрожая физической расправой и оказывая психологическое воздействие, они требовали деньги за так называемое «покровительство».

