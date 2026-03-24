14:26, 24 марта 2026

Россиян предупредили о вреде жесткой диеты при гастрите

Врач Тарасова предупредила о вреде жесткой диеты вне обострения гастрита
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Otavio Pires / Shutterstock / Fotodom

Диета при гастрите может навредить здоровью, заявила кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии №2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова. Такое предупреждение она сделала россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

По словам врача, вне обострения гастрита не нужно соблюдать жесткую диету. Напротив, человек с этим заболеванием должен питаться разнообразно и полноценно. Ограничить стоит лишь продукты, вызывающие индивидуальный дискомфорт, подчеркнула доктор.

Вне обострения гастрита необходимо питаться три-четыре раза в день, не переедать и тщательно пережевывать пищу, добавила Тарасова. «В период обострения, когда есть боль, тошнота и тяжесть, назначается щадящее питание. Исключается жареное, острое, кислое, очень горячее и холодное. Пища должна быть теплой, протертой, приготовленной на пару или отварной», — заключила специалистка.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек рассказала, кому с осторожностью следует употреблять помидоры. По ее словам, этот овощ может привести к обострению гастрита.

