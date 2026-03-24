19:26, 24 марта 2026

Россиянам раскрыли неожиданный способ борьбы с запорами

Онколог Ивашков: Жвачка при запорах активирует перистальтику кишечника
Илья Пятыго
Илья Пятыго

Онколог Владимир Ивашков предложил россиянам с запорами жевать жвачку. Этот неожиданный способ борьбы с данной проблемой врач раскрыл в своем Telegram-канале.

Как пояснил Ивашков, когда человек начинает жевать жвачку, головной мозг получает сигнал, что в организм стала поступать еда. В результате усиливается слюноотделение и активируется перистальтика кишечника, написал он.

При этом врач предупредил, что жвачка должна быть без сахара, а жевать ее можно не более 10 минут после еды. Кроме того, злоупотребление этим методом чревато возникновением вздутия живота, поэтому не стоит жевать более трех-четырех подушечек в день. В заключение Ивашков подчеркнул, что жвачка является лишь вспомогательным инструментом для борьбы с запорами, а не основным лечением.

Ранее гастроэнтеролог Елена Грек призвала некоторых людей с осторожностью есть помидоры. Она предупредила, что этот овощ может привести к обострению заболеваний желудочно-кишечного тракта.

