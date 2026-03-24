Россиянам стали доступны фартуки для жарки шашлыков за 1,4 миллиона рублей

Россиянам предложили жарить шашлыки в люксовых фартуках. Сообщение сервиса CDEK.Shopping поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Речь идет о новинках итальянского бренда Miu Miu из коллекции весна-лето 2026 года. Так, россиянам стал доступен вручную расшитый стразами фартук, предназначенный специально для жарки мяса на мангале. Приобрести его можно за 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, в коллекции представлены сарафаны и халаты с цветочными принтами для работ на огороде. Их стоимость варьируется от 274 до 298 тысяч рублей.

