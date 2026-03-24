Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
14:01, 24 марта 2026ЦенностиЭксклюзив

Россиянам стали доступны фартуки для жарки шашлыков за 1,4 миллиона рублей

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Miu Miu

Россиянам предложили жарить шашлыки в люксовых фартуках. Сообщение сервиса CDEK.Shopping поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Речь идет о новинках итальянского бренда Miu Miu из коллекции весна-лето 2026 года. Так, россиянам стал доступен вручную расшитый стразами фартук, предназначенный специально для жарки мяса на мангале. Приобрести его можно за 1,4 миллиона рублей.

Кроме того, в коллекции представлены сарафаны и халаты с цветочными принтами для работ на огороде. Их стоимость варьируется от 274 до 298 тысяч рублей.

В январе россиянам предложили меховые леопардовые трусы в преддверии затяжных морозов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok