Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:46, 22 января 2026ЦенностиЭксклюзив

Россиянам предложили меховые трусы за 16 тысяч рублей к предстоящим заморозкам

Россиянам предложили леопардовые меховые трусы Martine Rose к заморозкам
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: cdek.shopping

Модные эксперты обратили внимание россиян на необычные трусы, идеально подходящие на зиму. О меховой модели белья заговорили собеседники сервиса CDEK.Shopping.

Речь идет о леопардовых трусах бренда Martine Rose, выполненных из искусственного меха. Стоимость предложенного к покупке предмета гардероба составляет 16490 рублей.

Ранее синоптики предупредили москвичей о затяжных морозах. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в предстоящие выходные на столицу обрушатся морозы до минус 20-25 градусов ночью и до минус 15-20 градусов в дневные часы.

Кроме того, температура воздуха ниже климатической нормы на 12-18 градусов ожидается и в Приволжском округе на протяжении всей недели, утверждают синоптики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Античеловеческий, неонацистский украинский режим». В Курской области нашли массовые захоронения с сотнями тел

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Уехавший в Европу комик-иноагент сохранил долю в российской компании

    ФСБ задержала агента молдавских спецслужб

    Подросток ворвался с ножом в российский лицей

    Жителям российского региона рассказали о возможности ослабления морозов

    США стали считать злодеем

    Охранник сбежал после смертельной драки с россиянином в торговом центре

    Стало известно о возможности россиян дистанционно учиться в автошколах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok