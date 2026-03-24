08:36, 24 марта 2026

Россиянин объяснил внезапный порыв подарить незнакомке охапки из 40 роз у реки Половинка

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Житель города Елизово Камчатского края объяснил полицейским свой внезапный порыв подарить две охапки розы незнакомке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Пьяный мужчина проходил мимо цветочного павильона и увидел на витрине розы. Он схватил их и побежал, а когда оказался на берегу реки Половинка вдруг понял, что розы ему не нужны и подарил охапки проходившей мимо девушке.

Между тем, продавец цветочного павильона обратилась в полицию и сообщила об ограблении. Похитителя 40 роз выследили по камерам видеонаблюдения. В течение суток по приметам его нашли и задержали. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

