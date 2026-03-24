Россиянин объяснил внезапный порыв подарить незнакомке охапки из 40 роз у реки Половинка

На Камчатке полиция задержала грабителя, подарившего случайной прохожей 40 роз

Житель города Елизово Камчатского края объяснил полицейским свой внезапный порыв подарить две охапки розы незнакомке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД по региону.

Пьяный мужчина проходил мимо цветочного павильона и увидел на витрине розы. Он схватил их и побежал, а когда оказался на берегу реки Половинка вдруг понял, что розы ему не нужны и подарил охапки проходившей мимо девушке.

Между тем, продавец цветочного павильона обратилась в полицию и сообщила об ограблении. Похитителя 40 роз выследили по камерам видеонаблюдения. В течение суток по приметам его нашли и задержали. Им оказался 31-летний ранее судимый местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье грабеж. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее на видео попал криминальный мастер-класс жителя Башкирии своему 20-летнему пасынку в ювелирном магазине.