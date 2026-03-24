Россиянка описала обычный день в Мексике фразой «где-то стреляют, где-то сожгли машины»

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и описала обычный день там фразой «где-то стреляют, где-то сожгли несколько машин». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора материала, в таких ситуациях лучше не лезть туда, где слышны выстрелы. «Мы давно выработали собственную стратегию выживания. Она очень сложная и состоит всего из одного пункта: ехать туда, где нет людей. Ни обычных жителей, ни тем более тех, кто решил сегодня пострелять», — рассказала россиянка, отметив, что для этого отлично подойдет пустыня, где можно посетить термальные источники.

Ранее эта же тревел-блогерша описала Мексику словами «улица — это продолжение дома». По ее словам, местные жители выходят туда, чтобы пообщаться, что-то купить или продать или просто посидеть на бордюрах.

