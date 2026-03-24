Ради покупок в магазине россиянка 71 раз ударила пенсионера ножом

В Саратове суд на основании вердикта присяжных приговорил к 14 годам колонии 28-летнюю женщину, учинившую расправу над 63-летним российским пенсионером. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 ноября 2024 года осужденная зашла на территорию дома, расположенного на улице Генерала Захарова, где у нее произошел конфликт с пожилым мужчиной. Вооружившись ножом, женщина нанесла ему 71 удар по различным частям тела. Полученные ранения оказались не совместимы с жизнью. После этого осужденная сняла с карты пенсионера 180 тысяч и пошла по магазинам за покупками. Всего она потратила 80 тысяч рублей из доставшихся ей кровавых денег.

