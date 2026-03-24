Силовые структуры
15:24, 24 марта 2026

Ради покупок в магазине россиянка 71 раз ударила пенсионера ножом

В Саратове россиянке дали 14 лет за расправу над 63-летним мужчиной
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «Следком 64»

В Саратове суд на основании вердикта присяжных приговорил к 14 годам колонии 28-летнюю женщину, учинившую расправу над 63-летним российским пенсионером. Об этом в своем Telegram-канале сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 13 ноября 2024 года осужденная зашла на территорию дома, расположенного на улице Генерала Захарова, где у нее произошел конфликт с пожилым мужчиной. Вооружившись ножом, женщина нанесла ему 71 удар по различным частям тела. Полученные ранения оказались не совместимы с жизнью. После этого осужденная сняла с карты пенсионера 180 тысяч и пошла по магазинам за покупками. Всего она потратила 80 тысяч рублей из доставшихся ей кровавых денег.

Ранее сообщалось, что в Тульской области предстанет перед судом 72-летний пенсионер из города Новомосковска, обвиняемый в расправе над 48-летним соседом.

