Российский школьник отдал ключ от квартиры с деньгами

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:01, 24 марта 2026

В Приморье школьник отдал ключ от квартиры, откуда похитили $95 тыс. и ₽6 млн
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Во Владивостоке 16-летний школьник отдал ключ от своей квартиры, откуда были похищены шесть миллионов рублей и 95 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

55-летний местный житель обратился в полицию и сообщил о краже из сейфа. Его сын, введенный телефонными мошенниками в заблуждение, отдал ключ незнакомой девушке. Школьнику сначала предложили забрать посылку, но для этого от него требовался код из СМС, после чего ему сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах». В итоге с подростком связался мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, который велел ему втайне от родителей принять участие в секретной операции, для чего нужно в условленном месте оставить ключ от квартиры.

Его получила 20-летняя москвичка, которую также обманули аферисты, заставив прилететь во Владивосток, забрать ключ и вскрыть сейф. Она вырезала заднюю стенку металлического шкафа, забрала наличность и отправила их на указанный куратором счет.

Девушку быстро нашли и задержали. Ее отправили в СИЗО как пособницу мошенников.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые путешествуют за рубеж.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok