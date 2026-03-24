Российский школьник отдал ключ от квартиры с деньгами

В Приморье школьник отдал ключ от квартиры, откуда похитили $95 тыс. и ₽6 млн

Во Владивостоке 16-летний школьник отдал ключ от своей квартиры, откуда были похищены шесть миллионов рублей и 95 тысяч долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по Приморскому краю.

55-летний местный житель обратился в полицию и сообщил о краже из сейфа. Его сын, введенный телефонными мошенниками в заблуждение, отдал ключ незнакомой девушке. Школьнику сначала предложили забрать посылку, но для этого от него требовался код из СМС, после чего ему сообщили о взломе аккаунта на «Госуслугах». В итоге с подростком связался мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, который велел ему втайне от родителей принять участие в секретной операции, для чего нужно в условленном месте оставить ключ от квартиры.

Его получила 20-летняя москвичка, которую также обманули аферисты, заставив прилететь во Владивосток, забрать ключ и вскрыть сейф. Она вырезала заднюю стенку металлического шкафа, забрала наличность и отправила их на указанный куратором счет.

Девушку быстро нашли и задержали. Ее отправили в СИЗО как пособницу мошенников.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новую схему обмана россиян, которые путешествуют за рубеж.