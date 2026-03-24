Грут: Морпехи РФ уничтожили на добропольском направлении в ДНР дрон Vampire ВСУ

Российские морские пехотинцы уничтожили в Донецкой народной республике (ДНР) тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил командир роты морской пехоты, действующей в интересах группировки войск «Центр», с позывным Грут, передает РИА Новости.

По его словам, дрон был уничтожен морпехами на добропольском направлении. Всего за сутки на этом участке фронта российские военные поразили десять украинских беспилотников. Кроме «Вампира», также были уничтожены семь БПЛА на оптоволокне и два типа Mavic.

«Он серьезно мешает продвижению пехоты, так как способен нести значительное количество боеприпасов и сбрасывать их по позициям», — рассказал Грут про гексакоптер Vampire.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.