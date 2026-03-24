Российский морпех в одиночку захватил дзот на добропольском направлении в ДНР

Российский морской пехотинец в одиночку захватил дзот Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил военнослужащий морской пехоты действующей в интересах группировки войск «Центр» с позывным Охало, передает РИА Новости.

Военнослужащий не только взял под контроль огневую точку, но и ликвидировал двух бойцов ВСУ. Уточняется, что это произошло на добропольском направлении.

«Один наш пацан взял несколько гранат. Ночью под огнем пулемета он пополз через все поле и дополз до этого дзота времен Второй мировой, просто закинул его гранатами», — рассказал один из российских военных о подвиге морпеха.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл процент контролируемых Украиной территорий в ДНР. По его словам, речь идет примерно о 15 процентах земель.