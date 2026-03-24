Средний сын Бекхэма показал эротическую татуировку

Сын Бекхэма Ромео показал тату в виде покровительницы эротической поэзии Эрато

Средний сын бывшего полузащитника сборной Англии по футболу Дэвида Бекхэма и певицы Виктории Бекхэм Ромео показал новую татуировку на фото топлес. Снимок опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

24-летний манекенщик, на тело которого нанесены более 70 татуировок, похвастался новым рисунком на бицепсе. На этот раз молодой человек сделал татуировки в виде изображения музы Эрато — одной из девяти дочерей Зевса и Мнемосины, которая покровительствует любовной и эротической поэзии.

Автором татуировки выступил художник Jesus, который работает в студии Fine Line Hearts Club.

В феврале Ромео Бекхэм прошелся по подиуму на Неделе моды в Лондоне.