10:47, 24 марта 2026Силовые структуры

Стали известны первые действия экс-замглавы Росприроднадзора после выхода на свободу

Адвокат Шолохов: После освобождения Митволь в первую очередь увиделся с матерью
Анастасия Алимпиева

Фото: Григорий Накалюжный / Коммерсантъ

Освобожденный во вторник, 24 марта, из тюремного заключения экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь, ранее осужденный по делу о хищении более 900 миллионов рублей при строительстве метро в Красноярске, в первую очередь после выхода на свободу увиделся с матерью. Об этом РИА Новости рассказал адвокат бывшего чиновника Михаил Шолохов.

«В первую очередь [Митволь] увиделся со своей 88-летней мамой, инвалидом второй группы», — сообщил собеседник агентства.

Известно, что Митволя приговорили к 4,5 года лишения свободы в сентябре 2023 года. С него также взыскали более 940 миллионов рублей. Сегодня он был освобожден из колонии, которая находится в подмосковной Коломне.

Уточняется также, что через некоторое время он планирует добиваться пересмотра своего дела.

