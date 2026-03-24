00:51, 24 марта 2026

Стало известно о положившем начало войне с Ираном звонке Трампу

Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Звонок премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху президенту США Дональду Трампу положил начало фойне с Ираном. Он произошел за 48 часов до того, как началась совместная операция Вашингтона и Иерусалима против Тегерана, передает Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что в ходе разговора Трамп и Нетаньяху обсудили разведданные об уязвимости экс-верховного лидера Ирана Али Хаменеи для «обезглавливающего удара». Ранее об этом звонке никому не было известно.

США и Израиль были в курсе, что верховный лидер Ирана и его ключевые соратники скоро встретятся в его резиденции в Тегеране. Тогда Нетаньяху заявил, что лучшей возможности ликвидировать Хаменеи и отомстить за попытки иранской стороны устранить Трампа, не предвидится.

При этом Трамп одобрил военную операцию США против Ирана еще до телефонного разговора. Однако тогда он еще не определился, когда и при каких обстоятельствах американские силы вступят в конфликт. Разговор с Нетаньяху стал заключительным аргументом для главы Белого дома. Три источника агентства заявили, что Нетаньяху, наряду с разведданными об ускользающей возможности уничтожить лидера Ирана, стал катализатором для решения президента США отдать приказ военным 27 февраля начать операцию «Эпическая ярость».

Ранее влиятельного медиамагната Руперта Мердока уличили в давлении на Трампа перед атакой на Иран. Американский бизнесмен несколько раз связывался с главой Белого дома и призывал его ударить по Исламской Республике.

