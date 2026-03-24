Стало известно об ударе «Гераней» по управлению СБУ в одном из регионов Украины

«Герани» ударили по региональному управлению СБУ в Виннице

Российские дроны-камикадзе «Герань» поразили региональное управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Виннице. Об этом сообщил военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«В Виннице ударом Герани поражено СБУ», — написал Рожин, приложив координаты объекта, по которому был нанесен удар.

По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны» 24 марта по Украине был нанесен удар почти тысячей ударных беспилотников. Авианалет продолжался около суток: основные удары были нанесены по Львову, Киеву, Ивано-Франковску, Тернополю, Виннице, Днепру, Одесской области и прифронтовым территориям.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что ударные беспилотники «Герань» становятся быстрее, поэтому они могут уходить от дронов-перехватчиков противника.

