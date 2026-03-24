11:01, 24 марта 2026Мир

Страны Персидского залива разозлились на Трампа

WSJ: Страны Персидского залива злы, что не могут влиять на планы Трампа по Ирану
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Страны Персидского залива возмущены, что не могут оказывать влияние на решения президента США Дональда Трампа и его администрации в вопросе военной операции против Ирана. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Страны Персидского залива едины в своем недовольстве Ираном. Но они также злы, что, несмотря на партнерские отношения в сфере безопасности и значительные инвестиции в эти отношения, они не могут оказывать существенного влияния на решения администрации Трампа», — передает журнал слова арабских официальных лиц.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) близки к решению присоединиться к операции против Ирана.

11 марта российский лидер Владимир Путин обсудил с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном «опасно деградирующую ситуацию» на Ближнем Востоке. Путин подчеркнул необходимость прекращения эскалации конфликта и урегулирования кризиса путем переговоров.

