Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:33, 24 марта 2026Россия

Тело россиянина неделю пролежало в комнате и начало разлагаться

В Екатеринбурге тело мужчины неделю пролежало в комнате и начало разлагаться
Майя Назарова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге тело мужчины неделю пролежало в комнате и начало разлагаться. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным издания, россиянин арендовал квадратные метры. Соседи мужчины почувствовали неприятный запах, доносящийся из жилища и вызвали скорую помощь и силовиков.

Мужчина без признаков жизни находился на диване. Он был накрыт одеялом. Рядом с ним были разбросаны вещи. Оперативники допустили, что в случившемся нет криминального характера.

Один из собеседников Е1.ru отметил, что горожанин мог употреблять наркотические вещества.

До этого сообщалось, что мертвого мужчину нашли на крыше поезда в Новой Москве. Он находился сверху одного из грузовых вагонов на станции Бекасово (Киевское направление). Сотрудники правоохранительных органов начали выяснять причины случившегося.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok