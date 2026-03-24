Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:42, 24 марта 2026Мир

Трамп назвал мелкой неурядицей сбитие трех американских истребителей по ошибке

Трамп назвал мелкой неурядицей то, что Кувейт сбил три истребителя США
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп назвал мелкой неурядицей то, что Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя.

«Они ударили, думая, что бьют по врагу. Это, как говорится, был огонь по своим», — отметил глава Белого дома.

Он добавил, что пилоты выжили, все шесть членов экипажа катапультировались и были эвакуированы.

Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя, пилотам удалось катапультироваться. Об этом сообщили в Центральном командовании США 2 марта.

В ночь на 13 марта США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время операции против Ирана. Два борта столкнулись в воздухе, второму удалось сесть в Израиле, он получил повреждения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok