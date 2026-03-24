Трамп назвал мелкой неурядицей сбитие трех американских истребителей по ошибке

Президент США Дональд Трамп назвал мелкой неурядицей то, что Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя.
«Они ударили, думая, что бьют по врагу. Это, как говорится, был огонь по своим», — отметил глава Белого дома.
Он добавил, что пилоты выжили, все шесть членов экипажа катапультировались и были эвакуированы.
Кувейт по ошибке сбил три американских истребителя, пилотам удалось катапультироваться. Об этом сообщили в Центральном командовании США 2 марта.
В ночь на 13 марта США потеряли самолет-заправщик KC-135 во время операции против Ирана. Два борта столкнулись в воздухе, второму удалось сесть в Израиле, он получил повреждения.