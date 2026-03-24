Трамп попался на уловку Рютте и Зеленского

Соскин: Слова Рютте о готовности Зеленского к сделке стали уловкой для Трампа

Слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что украинский лидер Владимир Зеленский якобы готов пойти на мирное урегулирование конфликта с Москвой, стали уловкой для президента США Дональда Трампа. Об этом заявил экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouTube-канале.

«Сделки не будет! Это надо понимать и учитывать Украине обязательно. Народ должен знать, что Зеленский просто играет на публику, пользуясь тем, что Рютте его слова доносит до Трампа», — указал эксперт.

По мнению Соскина, Киев просто пытается привлечь внимание Вашингтона, который сейчас полностью сосредоточился на войне с Ираном. «Зеленский, как говорится, в своем амплуа опять пытается развести на деньги. Опять он начал эту игру», — заключил он.

Ранее Рютте в интервью CBS News заявил, что Зеленский хочет заключить мирное соглашение с Россией. Он подчеркнул, что усилия Трампа в этом вопросе будут иметь решающее значение.