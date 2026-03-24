15:05, 24 марта 2026

Цыганов объяснил нежелание болеть за свою жену на премии «Ника»

Евгений Цыганов признался, что не болел за жену Юлию Снигирь на премии «Ника»
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер Евгений Цыганов высказался о номинации своей супруги Юлии Снигирь на престижную кинопремию «Ника». Его слова передает издание Voice.

Артист признался, что не болел за свою супругу во время вручения премии за лучшую женскую роль, которая получила номинацию за игру в фильме «Мой сын».

«Чего за нее болеть? Она здорово сыграла, но уже не в первый раз. Что, каждый раз болеть? Так можно и не выдержать», — сообщил Цыганов журналистам.

Ранее актер Константин Хабенский прокомментировал получение награды кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль. Получая престижную награду за роль в картине «Здесь был Юра», артист признался, что считал свою работу в проекте ролью второго плана.

    Последние новости

    Еще одна страна заинтересовалась российской нефтью из-за войны в Иране

    Певица Зара выступила против ИИ-исполнителей

    Ливан решил принять меры против Ирана

    В Европе перенесли публикацию плана по российской нефти

    ЦБ Турции приготовился к распродаже золота ради спасения лиры

    Стало известно место похорон замглавы комитета Госдумы по обороне

    Россиянам предложили кулич за 100 тысяч рублей

    Стало известно об орудующих на украинских сайтах знакомств «самках людоловов»

    В Московском зоопарке проснулись еноты-полоскуны

    Работавший во ФСИН комик опроверг популярный стереотип о профессии

    Все новости
