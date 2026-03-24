Хабенский высказался о победе на престижной кинопремии

Получивший «Нику» Константин Хабенский назвал свою работу ролью второго плана

Актер Константин Хабенский прокомментировал получение награды кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль. Его слова передает ТАСС.

Получая престижную награду за роль в картине «Здесь был Юра», артист признался, что считал свою работу в проекте ролью второго плана.

«Настоящие главные роли там исполнили мои молодые коллеги из театра. Но это, конечно, выбор академии, дай Бог им здоровья. Я не против, спасибо большое», — заявил со сцены Хабенский.

Также Хабенский отметил, что еще в процессе работы на съемочной площадке все понимали, что это будет «важное кино». «Получилось очень светлое кино про людей и для людей, то, что я очень люблю», — добавил он.

В начале марта Константин Хабенский был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. С октября 2021 года Хабенский является художественным руководителем-директором МХТ имени Чехова.