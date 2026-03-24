Хабенский высказался о победе на престижной кинопремии

Актер Константин Хабенский прокомментировал получение награды кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль. Его слова передает ТАСС.
Получая престижную награду за роль в картине «Здесь был Юра», артист признался, что считал свою работу в проекте ролью второго плана.
«Настоящие главные роли там исполнили мои молодые коллеги из театра. Но это, конечно, выбор академии, дай Бог им здоровья. Я не против, спасибо большое», — заявил со сцены Хабенский.
Также Хабенский отметил, что еще в процессе работы на съемочной площадке все понимали, что это будет «важное кино». «Получилось очень светлое кино про людей и для людей, то, что я очень люблю», — добавил он.
В начале марта Константин Хабенский был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. С октября 2021 года Хабенский является художественным руководителем-директором МХТ имени Чехова.