12:45, 24 марта 2026Культура

Хабенский высказался о победе на престижной кинопремии

Получивший «Нику» Константин Хабенский назвал свою работу ролью второго плана
Андрей Шеньшаков

Фото: Дмитрий Белицкий / РИА Новости

Актер Константин Хабенский прокомментировал получение награды кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль. Его слова передает ТАСС.

Получая престижную награду за роль в картине «Здесь был Юра», артист признался, что считал свою работу в проекте ролью второго плана.

«Настоящие главные роли там исполнили мои молодые коллеги из театра. Но это, конечно, выбор академии, дай Бог им здоровья. Я не против, спасибо большое», — заявил со сцены Хабенский.

Также Хабенский отметил, что еще в процессе работы на съемочной площадке все понимали, что это будет «важное кино». «Получилось очень светлое кино про людей и для людей, то, что я очень люблю», — добавил он.

В начале марта Константин Хабенский был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. С октября 2021 года Хабенский является художественным руководителем-директором МХТ имени Чехова.

