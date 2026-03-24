09:02, 24 марта 2026

Турист описал первую реакцию жителей Германии на русских фразой «неприятный осадок»

Зарина Дзагоева
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в друзьями в супермаркете в Германии и описал первую реакцию местных жителей на русских туристов фразой «неприятный осадок». Наблюдениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор материала рассказал, что после долгого пути они решили купить продуктов перед заселением в отель и поужинать этим. Компания зашла в супермаркет, а чемоданы они оставили у входа рядом с автоматом для пустых бутылок, чтобы никому не мешать. Набрав еды, туристы подошли к кассе и столкнулись с внезапной агрессией со стороны сотрудницы.

«Мы просто хотели купить еды, отдохнуть, а теперь стоим тут под осуждающими взглядами», — описал блогер свое состояние. В это время кассирша продолжала их отчитывать на немецком и размахивать руками. Отдыхающие поняли, что дело в чемоданах, и вынесли их на улицу. Лишь тогда сотрудница начала нехотя пробивать им продукты.

Позже незнакомый белорус, оказавшийся свидетелем ситуации, объяснил, что кассирше не понравилось, как туристы «приехали из России и устроили беспорядок». Она посчитала, что их чемоданы мешают немцам сдавать бутылки в переработку и заботиться об экологии.

«Этот случай оставил неприятный осадок <...> С другой стороны, я понимал: это всего лишь один человек. Нельзя судить всю страну по поведению одной кассирши», — объяснил автор.

Ранее этот же блогер пообщался с немцами относительно темы отопления домов зимой. Одна из немок, с которыми разговаривал турист, описала ситуацию фразой «мы без вашего газа сдохнем тут».

