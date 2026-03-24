14:11, 24 марта 2026Путешествия

Мужчина вышел на оздоровительную прогулку в Таиланде и пережил остановку сердца

Турист пережил остановку сердца из-за солнечного удара на Пхукете
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Vincent Thian / AP

Турист из Великобритании вышел на прогулку на курорте Таиланда, Пхукете, упал в обморок и пережил остановку сердца. Об этом пишет Telegram-канал «Новости Пхукета».

Инцидент произошел 23 марта у пляжа в Камале. Как сообщили в администрации района, 69-летний мужчина потерял сознание во время «оздоровительной прогулки» вдоль побережья. Он сильно ударился головой о землю, его сердце остановилось.

Уточняется, что на помощь подоспели находившиеся рядом полицейские и спасатели. Туристу провели сердечно-легочную реанимацию, а затем увезли на скорой в больницу. Там он пришел в сознание. Власти Камалы заявили, что вероятной причиной произошедшего был солнечный удар. В тот день на острове держалась температура плюс 35 градусов, что с учетом влажности на курорте означает индекс жары до плюс 45 градусов.

Ранее годовалая девочка подавилась клубникой и пережила кому во время семейного отдыха в Великобритании. Известно, что ребенок ослеп.

