Украина атаковала Севастополь

Губернатор Развожаев: Средства ПВО сбили над Севастополем беспилотники ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По состоянию на 7:36 по московскому времени (совпадает с местным) средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили уже три беспилотных летательных аппарата ВСУ.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — обратился к жителям города Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина прогремел мощный взрыв. На месте работают все специальные службы, идет разбор завалов. Причины взрыва выясняются. На месте происшествия обнаружили два тела.