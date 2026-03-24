07:47, 24 марта 2026Россия

Украина атаковала Севастополь

Губернатор Развожаев: Средства ПВО сбили над Севастополем беспилотники ВСУ
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Севастополь. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По состоянию на 7:36 по московскому времени (совпадает с местным) средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили уже три беспилотных летательных аппарата ВСУ.

«Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — обратился к жителям города Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Севастополе в многоэтажном жилом доме на улице Корчагина прогремел мощный взрыв. На месте работают все специальные службы, идет разбор завалов. Причины взрыва выясняются. На месте происшествия обнаружили два тела.

    Последние новости

    В Колумбии упал самолет. На борту находились свыше 100 военных, больше половины из них погибли. Что известно о причинах крушения?

    Раскрыто имя возможного иранского переговорщика с США

    Более миллиарда рублей вывели финансисты из России

    Россиян предупредили о штрафе за хранение мебели на балконе

    Влияние курса доллара на доходы российского бюджета оценили

    Женщина упала с мотоцикла бойфренда и очнулась голой в доме незнакомца

    Сербcкий оппозиционер описал начало кризиса на Украине фразой «Россия не виновата»

    Зеленский разозлился на Европу из-за Орбана

    Посол высказался о последствиях удара ВСУ по Брянску для Украины

    Легендарный советский хоккеист оценил жизнь в СССР

    Все новости
