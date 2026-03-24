Ушедший из России автобренд объявил отзыв из-за случая с ребенком

Hyundai объявил отзыв почти 70 тысяч кроссоверов Palisade и остановил их продажи

Hyundai Motor объявил об отзыве 68,5 тысячи новых кроссоверов Palisade из-за трагического случая, произошедшего с двухлетним ребенком. Компания сообщила еще о четырех эпизодах, в которых пассажиры получили легкие травмы. Причина кроется в конструкции кресел с электроприводом, которые, как оказалось, способны зажать человека, сообщает Reuters.

На прошлой неделе производитель сообщил о бессрочной приостановке продаж комплектаций Limited и Calligraphy 2026 года. Это произошло сразу после того, как в штате Огайо двухлетняя девочка была зажата креслом и не выжила. Ребенок сидел на третьем ряду сидений, а в остальных четырех случаях травмы были получены пассажирами, находившимися во втором ряду.

Внутреннее расследование неполадок стартовало еще в ноябре 2025 года, после трех поступивших сигналов о проблемах. Первоначально угроза для пассажиров оценивалась специалистами как низкая.

Производитель сообщил, что кампания по обновлению программного обеспечения «воздушным» способом уже идет. Мера должна скорректировать реакцию системы на контакт с сидящими пассажирами, ввести дополнительные алгоритмы защиты и повысить общую надежность работы системы.

До тех пор, пока не будет найдено полное решение проблемы, клиентам предлагается подменный автомобиль в аренду. Реализация автомобилей возобновится только после того, как на отозванных машинах будет полностью выполнен ремонт и найдена причина дефекта.

