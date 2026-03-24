19:05, 24 марта 2026Авто

Ушедший из России автобренд объявил отзыв из-за случая с ребенком

Hyundai объявил отзыв почти 70 тысяч кроссоверов Palisade и остановил их продажи
Марина Аверкина

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Hyundai Motor объявил об отзыве 68,5 тысячи новых кроссоверов Palisade из-за трагического случая, произошедшего с двухлетним ребенком. Компания сообщила еще о четырех эпизодах, в которых пассажиры получили легкие травмы. Причина кроется в конструкции кресел с электроприводом, которые, как оказалось, способны зажать человека, сообщает Reuters.

На прошлой неделе производитель сообщил о бессрочной приостановке продаж комплектаций Limited и Calligraphy 2026 года. Это произошло сразу после того, как в штате Огайо двухлетняя девочка была зажата креслом и не выжила. Ребенок сидел на третьем ряду сидений, а в остальных четырех случаях травмы были получены пассажирами, находившимися во втором ряду.

Внутреннее расследование неполадок стартовало еще в ноябре 2025 года, после трех поступивших сигналов о проблемах. Первоначально угроза для пассажиров оценивалась специалистами как низкая.

Производитель сообщил, что кампания по обновлению программного обеспечения «воздушным» способом уже идет. Мера должна скорректировать реакцию системы на контакт с сидящими пассажирами, ввести дополнительные алгоритмы защиты и повысить общую надежность работы системы.

До тех пор, пока не будет найдено полное решение проблемы, клиентам предлагается подменный автомобиль в аренду. Реализация автомобилей возобновится только после того, как на отозванных машинах будет полностью выполнен ремонт и найдена причина дефекта.

Ранее владельцы Haval H9 рассказали о специфических проблемах рамного внедорожника.

    Последние новости

    Саудовский принц может затянуть конфликт США и Ирана. Войну называют исторической возможностью для передела Ближнего Востока

    Появились подробности о тяжело раненной при мощном взрыве в Севастополе девочке

    ФСБ за три часа нашла десять готовых на диверсию россиян

    Компьютеры подорожают на треть

    В России таксистам разрешили ездить на китайских кроссоверах

    В Москве спрогнозировали раннее пробуждение майских жуков

    В Ленобласти объявили опасность БПЛА

    Стало известно о «мягком перевороте» в Иране после гибели Хаменеи

    Средний сын Бекхэма показал эротическую татуировку

    Стала известна сумма за безопасный проход через Ормузский пролив

    Все новости
