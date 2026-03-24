В Армении рассказали об интересах Азербайджана в принятии новой Конституции

Принятие новой Конституции Армении обусловлено интересами республики, а не требованиями Азербайджана. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает Armenpress.

«Конституция Армении и намеченные поправки вносятся в интересах Армении. Они не вносятся в интересах Азербайджана. Они вносятся ради сохранения и будущего Армении», — рассказал Симонян.

По его словам, интересы Армении заключаются в том, чтобы ее Конституция не давала повода считать республику угрозой в регионе.

Ранее глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что при поражении действующего премьер-министра Никола Пашиняна на выборах Армения столкнется с войной.