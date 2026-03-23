13:07, 23 марта 2026Бывший СССР

Армении предрекли войну в случае поражения Пашиняна

Глава МИД Армении Мирзоян: Армения столкнется с войной при поражении Пашиняна
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Sputnik / Sergei Bulkin/Pool / Reuters

При поражении действующего премьер-министра Никола Пашиняна на выборах Армения столкнется с войной. Такое заявление сделал глава армянского МИД Арарат Мирзоян, передает Armenpress.

«Идеология некоторых оппозиционных кругов заключается в том, что почти со всеми соседними странами есть территориальные проблемы. (...) Очевидно, что если люди с таким мышлением придут к власти, то немедленно возникнет проблема с соседями», — заявил он.

На заявление журналиста об ответственности действующей власти за произошедший конфликт Мирзоян ответил, что это не вина правительства, а результат 30-летней ошибочной политики.

Известно, что парламентские выборы пройдут в Армении 7 июня.

Ранее Пашинян заявил, что оппозиция Армении добивается пересмотра мирного договора с Азербайджаном, что неизбежно ведет к новому витку военных действий. Он выразил уверенность в том, что подобные заявления на самом деле написаны иностранными силами, а внутренняя оппозиция их только зачитывает.

