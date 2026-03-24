21:48, 24 марта 2026Мир

В Европе признали падение эффективности Patriot против российских ракет

Кубилюс признал падение эффективности Patriot против российских ракет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью газете Politico признал падение эффективности американских комплексов Patriot против российских баллистических ракет.

Он отметил, что в самом начале 2025 года эффективность Patriot составляла около 40 процентов, однако Россия модернизировала баллистические ракеты.

«Теперь они способны менять траекторию, поэтому эффективность снизилась», — пояснил Кубилюс.

Ранее советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов заявил, что ударные беспилотники «Герань» становятся быстрее, поэтому они могут уходить от дронов-перехватчиков ВСУ.

