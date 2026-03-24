В Госдуме нашли способ потратить деньги иноагентов

Слуцкий: Деньги иноагентов нужно использовать на ремонт домов культуры

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой обязать иностранных агентов перечислять часть своих доходов на восстановление домов культуры в малых городах. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе предлагается рассмотреть целесообразность установления для отдельных правообладателей обязанности перечислять не менее десяти процентов от полученных доходов в фонд проектов, направленных на ремонт и реновацию домов культуры. К категории «отдельных правообладателей» парламентарии предлагают отнести лиц, признанных иностранными агентами на территории Российской Федерации.

20 марта Минюст пополнил реестр иностранных агентов, добавив в него журналиста Константина Гаазе и проект «Медиа Партизаны».