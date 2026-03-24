Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:50, 24 марта 2026Россия

В Госдуме нашли способ потратить деньги иноагентов

Слуцкий: Деньги иноагентов нужно использовать на ремонт домов культуры
Юлия Мискевич

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выступил с инициативой обязать иностранных агентов перечислять часть своих доходов на восстановление домов культуры в малых городах. Об этом сообщает РИА Новости.

В документе предлагается рассмотреть целесообразность установления для отдельных правообладателей обязанности перечислять не менее десяти процентов от полученных доходов в фонд проектов, направленных на ремонт и реновацию домов культуры. К категории «отдельных правообладателей» парламентарии предлагают отнести лиц, признанных иностранными агентами на территории Российской Федерации.

20 марта Минюст пополнил реестр иностранных агентов, добавив в него журналиста Константина Гаазе и проект «Медиа Партизаны».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Севастополе прогремел мощный взрыв в жилом доме. Стены здания обрушились, а под завалами нашли тела погибших. Что известно о ЧП?

    ВСУ перебросили ЗРК с передовой для обороны резиденции Зеленского

    Сенат назначил индейца на высокую министерскую должность

    В России откроют продажу госномеров на автомобили

    Россиянам напомнили об обязательных действиях с кондиционерами после зимы

    Замначальника полиции стала зарабатывать на порно для фетишистов и лишилась работы

    Поездка на важный экзамен закончилась для студента стиркой белья в общественном туалете

    Перспективы вмешательства в иранский конфликт еще одного союзника Тегерана оценили

    «Радиостанция Судного дня» передала в эфир два загадочных послания

    В Госдуме нашли способ потратить деньги иноагентов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok